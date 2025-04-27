Посольство России загорелось в Уругвае

Пожар вспыхнул в посольстве России в Уругвае

Пожарные Уругвая эвакуировали сотрудников посольства России в Монтевидео из-за пожара в системе вентиляции. Об этом со ссылкой на национальное управление спасателей сообщили телеканал Telenoche и портал Montevideo .

В ведомстве журналистам заявили, что пожар в здании дипломатической миссии произошел вечером в субботу, 26 апреля.

Спасатели зашли в здание посольства в кислородных масках из-за сильного дыма. Чтобы добраться до источника огня, специалисты выпилили решетку воздуховода.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

На опубликованных в социальных сетях кадрах, снятых очевидцами, видно, что к зданию посольства прибыла пожарная машина. В диппредставительстве пока не прокомментировали произошедшее.

В минувшую субботу спасатели Саратовской области эвакуировали 10 человек из-за пожара в многоэтажке Энгельса. Из-за возникшего пламени весь подъезд окутал едкий дым.

Прибывшие на место специалисты вывели на улицу жильцов с верхних этажей и лифта. Распространившееся на площади в 16 квадратных метров пламя оперативно ликвидировали.