Посольство России в Нидерландах резко ответило на призыв Зеленского к Западу

Посольство России в Нидерландах высмеяло призыв украинского президента Владимира Зеленского к западным странам направлять все оружие ВСУ. Ироничный комментарий дипмиссия опубликовала в соцсети X .

Поводом стало интервью Зеленского, в котором он заявил, что открыт к формуле, при которой союзники Киева сначала рассматривали бы поставки всего оружия Украине, а уже потом — другим партнерам. Он также призвал Запад экспортировать все на фронт. В дипмиссии назвали подобные заявления Зеленского убогими.

«Маленькому диктатору нужно больше денег на новые сапоги на высоком каблуке. Пожертвования принимаются в евро, долларах и биткоинах. Пожалуйста, экспортируйте нам все», — написали в российском посольстве.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, втягивают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала это «смертельной щедростью».