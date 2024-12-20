Посольство России в ФРГ открыло горячую линию после теракта в Магдебурге

Посольство России в Германии открыло горячую линию после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге. Номер экстренной консульской помощи указан в Telegram-канале дипломатического представительства.

«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — уточнили в посольстве.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего в Магдебурге.

Ранее в Германии назвали терактом наезд автомобилей на толпу людей в Магдебурге вечером 20 декабря. Все произошло на рождественском рынке. В результате теракта погибли 11 человек. Водителя автомобиля уже задержали.