Посольство России в Германии открыло горячую линию после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге. Номер экстренной консульской помощи указан в Telegram-канале дипломатического представительства.
«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — уточнили в посольстве.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего в Магдебурге.
Ранее в Германии назвали терактом наезд автомобилей на толпу людей в Магдебурге вечером 20 декабря. Все произошло на рождественском рынке. В результате теракта погибли 11 человек. Водителя автомобиля уже задержали.
Посольство России в ФРГ открыло горячую линию после теракта в Магдебурге
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