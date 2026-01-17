Посольство России с иронией ответило на публикацию дипмиссии ФРГ об Украине

Поддерживать Киев на словах гораздо безопаснее, чем на деле. Об этом посольство России в Канаде написало в соцсети в ответ на публикацию немецких дипломатов.

«Очевидно, что поддерживать Украину на словах сейчас гораздо безопаснее, чем стоять с Украиной бок о бок», — указали в ироничном сообщении.

Таким образом российские дипломаты высмеяли пост дипмиссии ФРГ, в котором говорилось, что Берлин оказывает моральную поддержку Киеву.

Ранее стало известно, что Украина в наступившем году получит из запасов бундесвера управляемые ракеты Sidewinder. Отправку новой военной помощи анонсировал министр обороны ФРГ Борис Писториус.