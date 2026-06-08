Посольство России рекомендовало не посещать Израиль

Посольство России в Тель-Авиве рекомендовало россиянам временно отказаться от поездок в Израиль на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности. Сообщение опубликовали в телеграм-канале дипмиссии.

Тем, кто уже находится в стране, рекомендовали следить за официальными сообщениями властей и соблюдать все действующие меры безопасности. Дипломаты также посоветовали при необходимости не покидать укрытия до получения уведомлений от местных властей.

В связи с крайне нестабильной военно-политической ситуацией на Ближнем Востоке россиянам рекомендовали следить за обновлениями на официальных ресурсах посольства. По данным на 12:00, информации о пострадавших в результате ракетных обстрелов россиянах не поступало. Международный аэропорт Бен-Гурион продолжает принимать и отправлять гражданские рейсы.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке американский президент Дональд Трамп публично призвал Иран и Израиль остановить обмен ударами. Об этом он написал в соцсети Truth Social.