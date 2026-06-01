Песков назвал пиратством задержание Францией российского танкера Tagor

Задержание Францией танкера Tagor в Атлантическом океане является незаконным и граничит с международным пиратством. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференс-колла .

Он подчеркнул, что Россия приняла ряд мер для обеспечения безопасности морских перевозок своих грузов и продолжит их вводить с учетом нового негативного опыта.

«Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством международным», — заявил Песков.

О задержании танкера, шедшего из России, также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, операцию провели при поддержке Великобритании и других партнеров в открытом море в строгом соответствии с морским правом.

Капитаном захваченного судна оказался россиянин, сообщило посольство России во Франции. Ведомство официально запросило у властей информацию о наличии гражданства у других членов экипажа.

«Ответа от МИД Франции до сих пор не поступило. В целом никаких уведомлений от французской стороны о действиях в отношении этого судна не было», — пояснили в посольстве.

В середине апреля французские власти отменили арест следовавшего из России танкера Deyna.