Посольство России в Оттаве обвинило Министерство иностранных дел Канады в преднамеренной дезинформации о ситуации вокруг Украины. Заявление российская дипмиссия опубликовала в телеграм-канале .

В посольстве указали, что с 1 мая Киев нанес более 2,6 тысячи ударов беспилотниками по десяткам российских регионов. В результате этих атак погибли мирные жители, пострадали жилые районы и окружающая среда.

«Следовательно, единственный вывод, который можно сделать, заключается в том, что готовившие заявление [министра иностранных дел и по вопросам международного развития Аниты] Ананд занимаются преднамеренным дезинформированием канадской общественности», — заявили дипломаты.

Поводом для комментария стало заявление главы канадского внешнеполитического ведомства, которая ранее написала в соцсети X, что Россия якобы не настроена серьезно на мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее, в январе этого года, президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником бывшую главу МИД Канады Кристи Фриланд, которая выступала за санкционное давление на Россию.