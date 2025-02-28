Посольство России назвало причину нападения на здание Генконсульства в Марселе

Нападение двух граждан Франции на Генеральное консульство России в Марселе произошло из-за антироссийской кампании французских властей. Об этом сообщили в Telegram-канале дипмиссии.

«Возлагаем ответственность за произошедшее на действия французских властей, развернувших антироссийскую кампанию с целью распространения антироссийских настроений и русофобии во французском обществе», — заявили дипломаты.

В посольстве добавили, что Генеральное консульство России в Марселе усилило меры безопасности после нападения.

«Обращаем внимание посетителей, что меры безопасности в Генконсульстве усилили и сохранятся до особого распоряжения на постоянной основе», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее стало известно, что забросавшие дипломатическое здание России в Марселе коктейлями Молотова мужчины получили восемь месяцев лишения свободы.