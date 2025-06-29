Посольство призвало россиян учитывать отмены авиарейсов

Российское посольство в Египте предупредило туристов о частых задержках и отменах рейсов авиакомпании AlMasria. Ведомство порекомендовало учитывать этот факт при планировании отпуска и поездок за границу. Об этом сообщило российское посольство в Telegram-канале .

Как отметили в посольстве, в последнее время проблемы с расписанием у этой авиакомпании стали происходить все чаще. Росавиация потребовала от AlMasria значительно повысить регулярность рейсов в Россию с 1 августа. В противном случае авиакомпании могут запретить летать в страну.

Ранее Росавиация отменила запрет на полеты в пространстве Ближнего Востока. При этом, ситуацию в воздушном пространстве продолжат контролировать и, при необходимости, оповестят авиакомпании об изменениях.