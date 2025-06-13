Посольство обратилось к россиянам в Египте

Российское посольство в Египте обратилось к соотечественникам, находящимся в Шарм-эш-Шейхе. Их попросили соблюдать повышенную осторожность на фоне эскалации конфликта Израиля и Ирана, сообщила пресс-служба диппредставительства.

Дипломаты напомнили, что расстояние до границы с Израилем составляет всего 190 километров.

«Прислушивайтесь к предупреждениям египетских властей о возможных угрозах и выполняйте их распоряжения», — отметили в посольстве.

Российским туристам, планирующим посетить Шарм-эш-Шейх, посоветовали внимательно следить за ситуацией и оценивать риски.

Ранее ЦАХАЛ ударил по ядерным объектам на территории Ирана. В результате атаки пострадали по меньшей мере 50 человек, есть погибшие.