Посольство Афганистана объяснилось за песню с черепами русских

В Афганистане призвали не путать скабрезную песенку про черепа с гимном страны

В посольстве Афганистана в России заявили, что песня, в которой содержатся слова о «грудах черепов русских», не является официальным гимном страны. Так афганские дипломаты прокомментировали РБК слова депутата Госдумы Алексея Чепы о гимне «Талибана».

«Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — заявили в дипмиссии.

До этого российский парламентарий в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» обратил внимание на третий и четвертый куплеты песни, в которых, в частности, содержались строки про «груды черепов русских».

По его словам, на этот гимн следует обратить пристальное внимание, а если афганские товарищи хотят дружить с Россией, то «должны к этой дружбе относиться, как и подобает».

Дипломаты водрузили флаг Исламского эмирата Афганистан над посольством своей страны в Москве в начале июля. Талибы приняли новый официальный символ государства.