Посол заявил, что Дания помешала расследованию по «Северным потокам»

Дания препятствовала расследованию подрывов «Северных потоков», государство не хочет, чтобы правда вскрылась. Об этом заявил посол России в Дании Владимир Барбин в беседе с РИА «Новости» .

Так он прокомментировал возможность возобновления разбирательства с датской стороны. По его словам, начало расследования противоречило бы логике поведения страны.

«Дания свернула собственное расследование, отвергала любое взаимодействие с российской стороной, препятствовала инициированию независимого международного расследования под эгидой ООН», — сказал он.

Также посол отметил, что датская сторона скрыла присутствие военных кораблей США в районе диверсий за несколько дней до взрывов. По мнению Барбина, Дания не заинтересована в установлении истины. В стране боятся, что во время разбирательства появятся «неудобные факты», компрометирующие евроатлантическую солидарность и поставки оружия Украине.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США «заткнули рот» капитану Йон Анкер Нильсену, который заметил у берегов Дании военные корабли США за несколько дней до диверсий. По словам дипломата, в первые дни после происшествия капитану велели «не говорить ни слова».