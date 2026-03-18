Посол США заявил о встрече с Нетаньяху на фоне слухов о гибели последнего

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что встретился с премьером Биньямином Нетаньяху на фоне многочисленных слухов о гибели последнего. Об этом дипломат написал в соцсети X .

«Он определенно выглядит живым и в прекрасном настроении. Слухи об обратном? Фальшивые, как кошерная свиная отбивная», — заявил Хакаби.

Он также прикрепил к посту фотографию с Нетаньяху.

После начала военной операции против Ирана израильский премьер-министр почти исчез из публичного поля. Скептики утверждают, что немногочисленные фото и видео с ним сгенерированы с помощью нейросети. В самом Израиле опровергают любые домыслы.

Подозрениям способствовала и неожиданная отмена визита в Израиль спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые должны были приехать туда 10 марта.