Посол США в России Линн Трейси завершила работу в Москве и скоро уедет из страны. Она попрощалась с россиянами и привела строчки из стихотворения Пушкина «К Чаадаеву». Об этом сообщила пресс-служба американского посольства.

Дипломат призналась, что гордится своей деятельностью в России «в такое непростое время». Он отметила, что ее вдохновляли встречи с гражданами, «которые любят свою страну и каждый день работают ради лучшего будущего».

Она добавила, что хочет закончить прощальное письмо строками из Пушкина, в которых говорится о любви к Родине:

«Пока свободою горим,

Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!»

Ранее Трейси заявила, что надеется на возобновление партнерства США и России. В День Победы она напомнила о самопожертвовании американских и советских солдат, сражавшихся против одного врага, и не исключила, что страны вернутся к былому духу сотрудничества.