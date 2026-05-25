Посол России заявил об отсутствии перспективы восстановления отношений с Новой Зеландией

Посол Кранс: перспективы восстановления отношений между РФ и Новой Зеландией нет

Перспективы восстановления нормальных отношений между Россией и Новой Зеландией пока нет. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил российский посол в Веллингтоне Станислав Кранс.

«Из-за недальновидной политики Новой Зеландии наши отношения сейчас фактически обнулены. Эта тенденция началась еще в 2014 году, после крымских событий», — сказал он.

По словам Кранса, с начала 2022 года двусторонние контакты практически прекратились, сейчас «ничего не происходит». Также дипломат заявил, что понятия «точка невозврата» в отношениях между государствами не существует. На восстановление отношений могут потребоваться годы.

«Но на данном этапе перспектива восстановления нормальных отношений с Новой Зеландией не просматривается», — объяснил Кранс.

В апреле Кранс занял должность посла в Новой Зеландии вместо Георгия Зуева. На этот пост его назначил российский лидер Владимир Путин.