Посол России заявил, что восстановление авиасообщения с Японией зависит от политики Токио

Посол Ноздрев: запрос на возобновление авиасообщения есть со стороны Японии и РФ

Запрос на возобновление авиасообщения отправили как с российской, так и с японской стороны. Об этом заявил посол России в Японии Николай Ноздрев в беседе с РИА «Новости» .

«До февраля 2022 года между нашими странами функционировало более пяти прямых авиамаршрутов, сейчас — ни одного. При этом, нам известно, что запрос на возобновление таких рейсов есть как у отечественных, так и у местных авиакомпаний», — сказал он.

Ноздрев отметил, что российское и японское небо открыты для взаимных полетов гражданских самолетов, преградой стали только «искусственно созданные официальным Токио барьеры».

По словам дипломата, для восстановления авиасообщения нужно политическое решение японского правительства. Недружественный курс руководства негативно повлиял на сотрудничество стран в области транспорта.

Ноздрев предупредил, что Японию ждут серьезные последствия, если она продолжит поддерживать Украину. Он обратил внимание на ухудшение отношений между Токио и Москвой, спровоцированное в первую очередь японской стороной.