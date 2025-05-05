Россия предупредила Японию о последствиях участия в украинских авантюрах

Серьезные последствия ждут Японию в случае продолжения поддержки Украины. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в стране Николай Ноздрев.

«Япония продолжает риторикой и действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса», — сказал Ноздрев.

Он привел в пример присоединение Токио 9 апреля 2024 года к работе Центра НАТО по содействию Украине. А также напомнил о планирующейся передаче украинским спецслужбам разведданных с японских спутников.

«В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия», — заявил посол.

Глава дипмиссии отметил ухудшение отношений между странами, спровоцированное в первую очередь японской стороной. По его словам, отношения достигли низшей точки за всю историю

«Ответственность за это целиком и полностью лежит на Токио, который после начала специальной военной операции на Украине в русле так называемой общезападной солидарности пошел на разрушение фундамента связей», — добавил дипломат.

Ноздрев заявил, что в нынешних условиях любые разговоры о возврате к конструктивному диалогу лишены смысла. Несмотря на это он назвал условие для возобновления диалога.

«О нем можно будет говорить лишь после того, как Япония на практике откажется от своей недружественной линии», — подчеркнул посол.

Ранее RT сообщил, что Япония заявила протест России из-за приостановки права на проход иностранных судов в районе Южных Курил.