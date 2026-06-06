Посол России Нечаев: русский язык в ФРГ — один из лидеров по использованию

Русский язык в Германии сохраняет одну из лидирующих позиций по использованию населением. Такое заявление сделал посол России в ФРГ Сергей Нечаев в комментарии по поводу Дня русского языка.

«По оценкам экспертов, его в качестве основного или второго языка используют более четырех миллионов граждан», — отметил дипломат.

Нечаев напомнил слова президента России Владимира Путина, что русский язык — это не просто средство общения, он объединяет народы России и является основой национальной идентичности.

«Благодаря ему мы ощущаем принадлежность к великой культуре и истории уникальной самобытной цивилизации», — заявил посол.

Он подчеркнул, что русскоязычная среда развивается и вносит важный вклад в процесс международной коммуникации. Нечаев поздравил всех носителей русского языка с двумя датами — Днем русского языка и днем рождения Александра Пушкина.

Глава МИД России Сергей Лавров отметил объединительную роль русского языка на евразийском пространстве. Защита тех, для кого русский язык является родным, относится к приоритетам внешней политики России, подчеркнул министр.