Посол России рассказал о проблемах со взаиморасчетами в турецких банках

Посол Ерхов: турецкие банки все чаще блокируют счета компаний за транзит в РФ

Турецкие банки стали все чаще блокировать счета компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Об этом сообщил ТАСС посол в Анкаре Алексей Ерхов.

«Такие клиенты активно выявляются, и им блокируются переводы, либо вовсе закрываются счета», — заявил он.

Дипломат отметил, что посольство и торговое представительство России пытаются помочь компаниям в рамках своих полномочий.

Ранее в Ассоциации турагентств Турции сообщили, что сумели преодолеть трудности, которые возникли у российских туристов из-за западных санкций.

В июле глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что США арестовали счета на строительство в Турции атомной электростанции «Аккую». Он отметил, что американские власти делают все, чтобы помешать России.