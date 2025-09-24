Конфискацию российского самолета в Торонто расценили как грабеж

«Действия Оттавы в отношении самолета Ан-124 компании „Волга-Днепр“ изначально незаконны. Задержание воздушного судна и последующая легалистская попытка его конфисковать — банальный грабеж», — сказал он.

Судебное разбирательство, по словам дипломата, продолжается, владелец воздушного судна пытается оспорить его изъятие. Соколов заявил, что решение канадского суда станет показательным с точки зрения качества канадского правосудия и истинного отношения к праву собственности на Западе.

Самолет Ан-124-100 с тестами на COVID-19 из Китая приземлился в Канаде 27 февраля 2022 года за два часа до закрытия воздушного пространства для российской авиации. Власти арестовали его и поместили на стоянку аэропорта Пирсон в Торонто. Экипаж вернулся в Россию.