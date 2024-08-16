Посол Келин: в Британии выступающих за диалог с Россией подвергли критике

Британских политиков, которые выступают за диалог с Россией, подвергают жесткой критике и пытаются скомпрометировать. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Мы знаем о существовании британцев с разумными идеями, но их крайне мало. В условиях антироссийского консенсуса в местном истеблишменте им сложно транслировать и отстаивать свою точку зрения», — заявил Келин.

Он добавил, что призывающих к мирному решению конфликта на Украине подвергают жестокой критике, очерняют в СМИ и пытаются скомпрометировать.

Посол подчеркнул, что такие политики просто предлагали перейти к диалогу с Москвой, в том числе в интересах Великобритании. Они не поддерживали Россию, но все равно столкнулись с осуждением, добавил дипломат.

В июне лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж утверждал, что конфликт на Украине спровоцировали НАТО и Евросоюз постоянным расширением на восток. В ответ на его высказывания разразилась волна критики, его обвинили в пророссийской позиции и связях с Москвой.

Ранее Келин заявил, что спецслужбы Великобритании пытались вербовать и запугивать дипломатов российского посольства в Лондоне.