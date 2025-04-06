Посол призвал не нагнетать ситуацию в деле об аресте россиян в Аргентине

Российское посольство в Аргентине следит за ситуацией с задержанием россиян по делу о торговле людьми. Об этом рассказал посол России Дмитрий Феоктистов, его слова привело РИА «Новости» .

Посол уточнил, что не связывает арест россиян с русофобскими настроениями. Он напомнил, что главный фигурант дела отсидел в России 11 лет.

«Вопрос в том, что действительно нужно отсоединить зерна от плевел. Нас беспокоит, чтобы под гребенку охоты за сектантами не попали люди, которые не имеют к этому никакого отношения. Самое важное — нужно отделить жертв от преступников», — заявил Феоктистов.

Посол отметил, что в дипмиссию сообщили о задержании россиян, но других обращений не было. Он призвал не нагнетать обстановку, посольство следит за ситуацией и держит ее на контроле.

Прокуратура Аргентины обвинила 21 гражданина России в торговле людьми. Среди них 19 женщин и двое мужчин, включая основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева.