Власти Великобритании намерены продолжать накачивать Киев оружием. Об этом корреспондентам «России 1» рассказал глава российской дипмиссии в Лондоне Андрей Келин.

По мнению дипломата, британский политический истеблишмент полностью оторван от действительности. Келин отметил, что в Лондоне осведомлены о текущем треке переговоров и даже понимают примерные очертания будущих мирных соглашений.

Вопреки актуальной информации, британское руководство отказывается менять свой курс, пояснил посол.

Глава дипмиссии подчеркнул, что стратегия Королевства остается примитивной: пытаться давить на Кремль, а Украине отправлять военную помощь.

При этом, как указал посол, британцы упускают ключевой момент — ВСУ просто не хватает солдат, избытками техники такую проблему не решить.

«В Лондоне живут в мире иллюзий политики», — резюмировал Андрей Келин.

Ранее британский премьер Стармер выдвинул четыре условия для прочного мира на Украине.