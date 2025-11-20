Посол Польши Краевский рассказал о нападении в Петербурге

Группа активистов атаковала посла Польши Кшиштофа Краевского и его охранников во время визита в Санкт-Петербург. В комментарии радиостанции RMF24 дипломат уточнил, что нападение произошло в воскресенье, 19 ноября.

Краевский подчеркнул, что никто не пострадал, благодаря быстрой реакции охранников. Дипломат добавил, что приехал в город для встречи с польской диаспорой.

«К тому, что произошло, я уже привык, к сожалению. Агрессивное поведение так называемых активистов ко мне и моим коллегам, которые используют каждый мой визит за пределы Москвы, чтобы продемонстрировать свои антипольские и антиукраинские взгляды», — заявил Краевский.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевер уточнил, что посла атаковали на Невском проспекте. Конфликт начался со словесных нападок. Попытки участников протестной акции применить силу предотвратила охрана.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу у генерального консульства России в Гданьске. Это последнее дипломатическое ведомство, которое продолжало работать в соседней стране.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение польских властей проявлением окончательной деградации в двусторонних отношениях. Он подчеркнул, что такой шаг вызывает только сожаление.