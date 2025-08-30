Посол объяснил, кто может наладить отношения России и Польши

Польша сама разрушила отношения с Россией, и именно ей стоит проявить инициативу для их налаживания. Об этом в беседе с «РИА Новости» заявил российский посол Сергей Андреев.

По его словам, Россию часто призывали пойти на уступки в вопросах видения общей с Польшей истории и проявить понимание к соседнему государству.

«Мол, надо же понимать наших польских соседей, они от нас столько натерпелись, страдали, мы их обижали. <…> С этим я категорически не согласен», — заявил посол.

Андреев добавил, что нельзя в угоду другой стороне отступать от восприятия истории отношений с позиции национальных интересов.

Ранее стало известно, что в Калининграде закрылось генконсульство Польши. Россия отозвала согласие на его работу с 29 августа.