Посол Кубы предупредил США о готовности защищать страну

В случае агрессии со стороны США граждане Кубы встанут на защиту своей страны. Об этом заявил посол латиноамериканской страны в Австрии и постпред при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива, его процитировало РИА «Новости» .

Дипломат ответил на вопрос журналистов о том, опасается ли Куба атаки со стороны Соединенных Штатов на фоне операции против Ирана и похищения президента Венесуэлы.

«Мы никогда не боялись ничего со стороны США. И всю нашу жизнь, все время существования революции, мы готовились к такого рода насилию», — подчеркнул дипломат.

Олива добавил, что на Кубе существует «концепция участия всего населения».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что кубинское руководство очень хочет заключить сделку с Белым домом. Для переговоров в ближайшее время на остров отправится госсекретарь Марко Рубио. Американский лидер добавил, что Куба «скоро падет».