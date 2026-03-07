Посол Кубы предупредил США о готовности защищать страну
В случае агрессии со стороны США граждане Кубы встанут на защиту своей страны. Об этом заявил посол латиноамериканской страны в Австрии и постпред при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива, его процитировало РИА «Новости».
Дипломат ответил на вопрос журналистов о том, опасается ли Куба атаки со стороны Соединенных Штатов на фоне операции против Ирана и похищения президента Венесуэлы.
«Мы никогда не боялись ничего со стороны США. И всю нашу жизнь, все время существования революции, мы готовились к такого рода насилию», — подчеркнул дипломат.
Олива добавил, что на Кубе существует «концепция участия всего населения».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что кубинское руководство очень хочет заключить сделку с Белым домом. Для переговоров в ближайшее время на остров отправится госсекретарь Марко Рубио. Американский лидер добавил, что Куба «скоро падет».