Посол Ким рассказал о провокациях на акциях в честь 80-летия Победы в США

Проведение акций в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны в Вашингтоне не обошлось без попыток провокаций. Об этом рассказал советник-посланник посольства России в США Александр Ким, его слова привело РИА «Новости» .

«К сожалению, как мы видим, без попыток провокаций и иных нежелательных акций не обошлось, учитывая нынешнюю обстановку, которая стала чуть лучше, но по-прежнему непростая», — сообщил российский дипломат.

В субботу в центре Вашингтона прошла акция «Бессмертный полк», согласованная впервые за шесть лет. Шествие началось у Белого дома, далее колонна прошла по 17-й улице в сторону мемориала Второй мировой войны на Национальной аллее. Полицейские следили за порядком. В акции приняли участие около 100 человек с транспарантами и портретами родственников под сопровождение музыкального оркестра.

На акцию пришли украинские провокаторы и пытались сорвать мероприятие. Хорошо организованные украинцы размахивали желто-синими флагами, скандировали лозунги и мешали проведению шествия, сообщили «Известия».

В Пекине также прошла традиционная акция «Бессмертный полк». В шествии приняли участие более 1,2 тысячи человек.