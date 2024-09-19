Посол Келин назвал высылку британских дипломатов из России закономерным ответом

Вызванный в МИД Великобритании посол России в Лондоне Андрей Келин рассказал британской стороне, что дипломатов королевства выслали из Москвы в качестве ответной меры. Об этом РИА «Новости» сообщили в российском посольстве.

Шестерых британских дипломатов лишили аккредитации, так как в мае 2024 года Британия под фальшивыми предлогами принудительно выслала ряд российских дипломатов из Лондона.

«Подчеркнуто, что это стало закономерным ответом на объявленные британской стороной в мае этого года под фальшивыми предлогами односторонние ограничительные меры», — отметили в диппредставительстве.

На прошлой неделе ФСБ сообщила, что шесть сотрудников политотдела британского посольства проводили в Москве разведывательно-подрывную работу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала министров иностранных дел Великобритании. По ее мнению, их деятельность находится «за гранью добра и зла». Главы министерства сменяют друг друга на посту словно сотрудники сетей быстрого питания, добавила дипломат.