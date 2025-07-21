Посол Израиля в России Гальперин досрочно завершит свою миссию

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин завершит дипломатическую миссию в октябре 2025 года. Причина — назначение на должность главы департамента по европейскому направлению в МИД Израиля. Об этом сообщил РБК представитель посольства.

Гальперин назначили послом в России в мае 2023 года. Однако карьерный старт омрачил вызов в российский МИД после интервью, в котором дипломат рассказала, что не устраивает Тель-Авив в политике Москвы после нападения ХАМАС в октябре 2023-го.

До назначения послом Гальперин была заместителем гендиректора МИД Израиля, возглавляла департамент Евразии и Западных Балкан. Кроме того, руководила Израильским экономическим и культурным управлением на Тайване.

В интервью ТАСС Симона Гальперин рассказывала, что некоторые россияне, получившие гражданство Израиля, возвращаются обратно на родину.