Союз российских журналистов: против России идет небывалая информационная война

Глава Союза российских журналистов Владимир Соловьев в беседе в RT заявил, что против России прямо сейчас идет небывалая в истории информационная война. Таким образом он прокомментировал упреки Госдепа в сторону телеканала.
Ранее Госдеп назвал RT одной из причин, почему «так много стран не поддерживают Украину в той мере, в какой можно было бы ожидать».
Соловьев, в свою очередь, назвал действия США «агрессией против российской журналистики». На его взгляд, страна нарушает все декларируемые в конституциях западных стран принципы свободы слова.
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