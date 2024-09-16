Союз российских журналистов: против России идет небывалая информационная война

Глава Союза российских журналистов Владимир Соловьев в беседе в RT заявил, что против России прямо сейчас идет небывалая в истории информационная война. Таким образом он прокомментировал упреки Госдепа в сторону телеканала.

Ранее Госдеп назвал RT одной из причин, почему «так много стран не поддерживают Украину в той мере, в какой можно было бы ожидать».

Соловьев, в свою очередь, назвал действия США «агрессией против российской журналистики». На его взгляд, страна нарушает все декларируемые в конституциях западных стран принципы свободы слова.