Посол Германии на Украине возглавит разведку ФРГ

Нынешний посол ФРГ на Украине Мартин Егер станет новым главой Федеральной разведывательной службы Германии. Он сменит на этом посту Бруно Каля, сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, канцлер Фридрих Мерц принял это решение. Нынешний глава БНД Бруно Каль станет послом Германии в Ватикане. Официального подтверждения этих кадровых изменений пока нет.

Егер известен как один из самых опытных кризисных дипломатов. Его назначение означает, что внешняя разведка получит значительные финансовые ресурсы. По мнению автора статьи, назначение Егера на должность главы БНД позволит правительству Германии оперативно получать и обрабатывать конфиденциальные данные.

С июля 2023 года Егер возглавляет дипмиссию Германии в Киеве. Ранее занимал различные должности в Минфине и МИД ФРГ, а также работал послом Германии в Афганистане и Ираке.

Ранее стало известно, что покинувшая пост министра иностранных дел Германии Анналена Бербок станет председателем 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. О победе Бербок объявил председатель действующей 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Филемон Янг.