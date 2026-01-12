Посол Дании в США ответил на выпад об оккупации Гренландии

Гренландия на протяжении веков входила в состав Дании, что признавали власти США, ООН и весь мир. Об этом на своей странице в социальной сети X написал посланник королевства в США Йеспер Меллер Серенсен.

Так он ответил на реплику специального посланника американского президента Джеффа Лэндри об оккупации острова Данией после Второй мировой войны в обход протокола ООН. Дипломат подчеркнул, что согласен с мнением представителя президента США, что «история имеет значение», но при этом отметил, что нельзя забывать о фактах.

«Гренландия на протяжении веков являлась частью Королевства Дания. Это неоднократно признавалось администрациями США и ООН и на международном уровне», — написал Серенсен.

Посол добавил, что только жители острова могут решать дальнейшую судьбу своей территории, а представляющие Гренландию депутаты в парламенте Дании прямо отказались от идеи вхождения в состав США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия любым путем перейдет под контроль Вашингтона. Он пояснил, что в противном случае остров достанется России или Китаю, чьи подводные лодки заняли всю акваторию. По его словам, власти Дании бросили на оборону Гренландии только «две собачьи упряжки».