Посол Белоруссии Амбразевич вручил верительные грамоты папе римскому

Посол Белоруссии при Святом Престоле Юрий Амбразевич вручил верительные грамоты папе римскому Льву XIV. Об этом сообщила в субботу пресс-служба белорусского МИД .

В публикации отмечается, что после торжественной церемонии прошла встреча белорусского дипломата с понтификом. На ней обсудили перспективы сотрудничества Белоруссии и Ватикана, гуманитарные инициативы, проекты в сфере образования и культуры и межгосударственную повестку.

В конце 2024 года стало известно, что республика хочет организовать посольство в Ватикане. Согласно постановлению правительства, открыться оно должно до 1 сентября.

Прошлым августом здание представительства Белоруссии в Ереване забросали яйцами и картошкой.