Посол Азербайджана в России покинул свой пост после 18 лет работы

Занимавший пост чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в России 18 лет Полад Бюльбюль оглы покинул свой пост. Такое распоряжение подписал президент республики Ильхам Алиев. Документ опубликовали на официальном сайте азербайджанского лидера.

«Отозвать Полада Бюльбюль оглы с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Российской Федерации», — указали в тексте распоряжения Алиева.

Документ подписали в понедельник, 23 сентября. Кто займет освободившийся пост, пока не известно.

В середине августа посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы объявил что намерен оставить пост для участия в выборах в парламент Азербайджана от города Шуша в Нагорном Карабахе, где он родился и вырос.

Дипломат подчеркивал, что работа послом после 18,5 года стала для него утомительной.