«Посмешище всего мира». Во Франции оценили шутку Захаровой об очках Макрона
Филиппо назвал Макрона нелепым хвастуном, унижающим французов
Президент Франции Эммануэль Макрон унизил французов своими выходками. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
Политик оценил шутливые высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой про «волшебные» солнцезащитные очки Макрона.
«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! <…> Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!» — заявил Филиппо.
Он напомнил, что Захарова публично высмеяла Макрона из-за очков, которые позволяют говорить ему что угодно, в том числе, о несуществующей «общей границе с Россией».
Ранее президент США Дональд Трамп высмеял внешний вид Макрона на саммите в Давосе, задавшись вопросом, что это вообще было.