«Посмешище всего мира». Во Франции оценили шутку Захаровой об очках Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон унизил французов своими выходками. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X .

Политик оценил шутливые высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой про «волшебные» солнцезащитные очки Макрона.

«В своих гротескных солнцезащитных очках Макрон стал посмешищем всего мира! <…> Этот нелепый хвастун унижает нас повсюду. Прочь его!» — заявил Филиппо.

Он напомнил, что Захарова публично высмеяла Макрона из-за очков, которые позволяют говорить ему что угодно, в том числе, о несуществующей «общей границе с Россией».

Ранее президент США Дональд Трамп высмеял внешний вид Макрона на саммите в Давосе, задавшись вопросом, что это вообще было.