«Что, черт возьми, это было?» Трамп оценил внешний вид Макрона на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп высмеял внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Свой комментарий он высказал во время выступления перед сторонниками в штате Айова, видео которого опубликовал YouTube-канал Forbes Breaking News .

Американский лидер обратил внимание на то, что французский президент пришел на саммит в солнцезащитных очках, и выразил недоумение по этому поводу.

«Что это была за история с его очками на днях? Что, черт возьми, это было?» — сказал Трамп, говоря о появлении Макрона на форуме.

Образ европейского лидера уже стал популярным объектом для шуток. Ранее к троллингу присоединился премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пришедший на политическое ток-шоу в схожих очках-авиаторах.