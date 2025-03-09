Риттер: даже с учетом поддержки от НАТО и США Россия господствует на поле боя

Даже не смотря на участие командных и разведывательных структур НАТО и США на стороне Укрианы, Россия все равно уверенно удерживает преимущество на поле боя. Об этом заявил американский аналитик и бывший разведчик Скотт Риттер в соцсети X .

«Несмотря на то, что США и НАТО полностью задействовали силы командования, управления, связи и разведки для поддержки украинской стороны, Россия смогла достичь и поддерживать свое превосходство на всех направлениях», — написал аналитик.

При этом он отметил, что без такой поддержки от западных союзников у ВСУ нет никаких шансов.

«Это должно послужить уроком тем, кто продвигает прямое столкновение между НАТО и Россией», — заявил Риттер.

Ранее в Европе признали, что ЕС не располагает средствами, позволяющими ей вступать в военное противостояние с Россией на равных. Единственным игроком, кому это под силу, являются США, но американский лидер Дональд Трамп заявил, что не желает в этом участвовать.