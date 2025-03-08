Лидеров ЕС назвали идиотами и сектантами, разрушающими Европу
Do Rzeczy: у Европы нет средств, чтобы воевать на равных с Россией
Европа не располагает средствами, позволяющими ей вступать в военное противостояние с Россией на равных. Единственным игроком, кому это под силу, являются США, но президент Дональд Трамп заявил, что не желает в этом участвовать. Об этом написал польский еженедельник Do Rzeczy.
Главред издания Павел Лисицкий предположил, что выступая против России Европа устраивает ловушку Трампу.
«Я не вижу другого объяснения, потому что нужно быть идиотом, чтобы не знать, что Европа не в состоянии провести такую военную операцию», — добавил главред.
Лисицкий напомнил, что согласно пятой статье Устава НАТО, альянс включается только тогда, когда кто-то совершает агрессию против страны — члена блока. А не когда страна НАТО совершает агрессию, присоединившись к Украине.
«Европой правят полные идиоты. <…> Америка может защитить себя в одиночку, без НАТО, а НАТО не может защитить себя в одиночку, без США. Лидеры европейских государств — это секта, которая идет на разрушение Европы», — отметили в издании.
Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность внесения изменений в участие США в Североатлантическом альянсе. В рамках потенциального изменения политики Штаты могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порога расходов на оборону.