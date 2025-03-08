Do Rzeczy: у Европы нет средств, чтобы воевать на равных с Россией

Европа не располагает средствами, позволяющими ей вступать в военное противостояние с Россией на равных. Единственным игроком, кому это под силу, являются США, но президент Дональд Трамп заявил, что не желает в этом участвовать. Об этом написал польский еженедельник Do Rzeczy .

Главред издания Павел Лисицкий предположил, что выступая против России Европа устраивает ловушку Трампу.

«Я не вижу другого объяснения, потому что нужно быть идиотом, чтобы не знать, что Европа не в состоянии провести такую военную операцию», — добавил главред.

Лисицкий напомнил, что согласно пятой статье Устава НАТО, альянс включается только тогда, когда кто-то совершает агрессию против страны — члена блока. А не когда страна НАТО совершает агрессию, присоединившись к Украине.

«Европой правят полные идиоты. <…> Америка может защитить себя в одиночку, без НАТО, а НАТО не может защитить себя в одиночку, без США. Лидеры европейских государств — это секта, которая идет на разрушение Европы», — отметили в издании.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность внесения изменений в участие США в Североатлантическом альянсе. В рамках потенциального изменения политики Штаты могут не защищать другого члена НАТО, подвергшегося нападению, если страна не достигнет порога расходов на оборону.