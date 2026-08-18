Послу Японии выразили протест после антироссийских высказываний руководства

Решительный протест выразили послу Японии из-за антироссийских высказываний руководства страны после посещения президентом России Владимиром Путиным острова Итуруп. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«Территории перешли к России по итогам Второй мировой войны. Попытки Японии ставить это под сомнение абсолютно неприемлемы и незаконны», — подчеркнули в ведомстве.

Дипломату также указали, что Москва «оставляет за собой право на контрмеры».

Ранее глава МИД Сергей Лавров охарактеризовал претензии Японии по поводу посещения Путиным Итурупа как выходящие за рамки приличий.