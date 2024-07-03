Послу Истрате вручили ноту об объявлении персоной нон грата румынского дипломата

Посла Румынии Кристиана Истрате вызвали в МИД России и вручили ноту об объявлении persona non grata одного из сотрудников посольства страны в РФ. Информацию об этом опубликовали на
официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Данная мера является ответом на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata дипломата посольства России в Бухаресте», — подчеркнули в МИД.
Румынская сторона
объявила российского дипломата персоной нон грата в конце мая, заявив о якобы нарушении им положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Имени дипломата тогда не раскрыли. Официальный представитель МИД Мария Захарова после этого предупредила о том, что Россия не ответит без ответа эти действия румынских властей.
«Москва ответит на решение Румынии о признании российского дипломата персоной нон грата», — заявила она в комментарии
РБК.
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