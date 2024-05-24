Румыния объявила персоной нон грата дипломата посольства России

Работающий в посольстве России в Бухаресте дипломат стал персоной нон грата из-за нарушений положений Венской конвенции о дипломатических отношений. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел европейской страны.

«МИД объявил персоной нон грата на территории Румынии дипломата из посольства Российской Федерации в Бухаресте за действия, противоречащие положениям Венской конвенции 1961 года о дипломатических отношениях», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что по распоряжению министра Луминицы Одобеску на беседу вызвали уполномоченного по делам Российской Федерации в Бухаресте, которому вручили ноту. Документом объявили дипломата нежелательным лицом.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в комментарии РБК заявила, что Россия даст ответ на решение Румынии по российскому дипломату.

В середине марта Министерство иностранных дел Румынии выразило возмущение послу России в Бухаресте Валерию Кузьмину после опубликованного ведомством заявления о вывезенном из страны во время Первой мировой войне золоте.

В тексте говорилось, что «горячие головы» должны забыть о драгоценном металле. Хотя еще в начале нулевых обе страны создали специальную комиссию по вопросам румынского золота.

МИД России напомнил, что государственный долг Румынии во много раз превышает стоимость золота, о котором идет речь. В ведомстве добавили, что европейские дипломаты таким образом выразили желание улучшить свое экономическое положение за чужой счет.