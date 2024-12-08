Последствия встречи Трампа, Макрона и Зеленского назвали на Западе

Прошедшая встреча с участием лидера Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского могла подготовить будущие шаги по Украине после официального вступления Трампа в должность. Об этом газете The Washington Post сообщил источник.

Встреча состоялась в субботу, 7 декабря, в Елисейском дворце. После нее стороны не сделали никаких официальных заявлений для прессы.

«Зеленский и Трамп общались по телефону, но прямая встреча была очень важной. Они могли обменяться мнениями о нынешней ситуации и подготовить шаги после инаугурации Трампа», — сказал источник.

Ранее телеканал ABC News сообщил, что Макрон и Зеленский уговаривали Трампа не отказываться от поддержки Украины. При этом сам американский президент на встрече призывал как можно скорее прекратить боевые действия.