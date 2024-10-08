Гериатр Конев заявил, что здоровье Трампа в пределах нормы

У 78-летнего кандидата в президенты США Дональда Трампа действительно заметны признаки старения, однако этот процесс протекает в рамках нормы. Так считает профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМС, кардиолог и геронтолог Юрий Конев, который в беседе с Life прокомментировал недавние публикации американских СМИ о состоянии здоровья кандидата в президенты.

По мнению врача, в преддверии выборов внимание к признакам старения Трампа будет только возрастать, хотя в целом его состояние остается в пределах нормы. Он также отметил, что кандидат в президенты все еще находится в ясном уме, судя по его поведению.

Конечно, возраст накладывает свои ограничения, и к 80 годам он уже не молод. Прогнозировать дальнейшее развитие ситуации сложно. На текущей стадии жизни Трамп может оставаться в своем состоянии еще 5-10 лет, и на один срок ему должно вполне хватить, заключил врач.