Последняя воля из тайных завещаний Армани поразила наследников

Ушедший из жизни итальянский модельер Джорджо Армани поручил наследникам организовать постепенную продажу своего бренда. Об этом со ссылкой на текст документа сообщило агентство Reuters.

Такое решение покойного владельца стало большой неожиданностью для компании, которая на протяжении 50 лет подчеркивала свою независимость и гордилась итальянскими корнями.

Завещание предусматривает, что первые 15% доли компании необходимо продать в течение 18 месяцев. После в срок до пяти лет этому же покупателю необходимо передать от 30 до 54,9% модного дома.

В качестве вероятных приобретателей Армани назвал французские компании LVMH (владеет брендами Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain и другими), косметическую фирму L’Oreal и производителя очков Essilor Luxottica (бренды Ray-Ban и Oakley).

Также наследники могут воспользоваться альтернативой и разместить ценные бумаги модного дома на бирже. При этом контроль над фирмой останется за Фондом Джорджо Армани и главным помощником дизайнера Лео Делл’Орко, которые сохранят 70% голосующих акций.

В минувший четверг, 11 сентября, итальянское агентство ANSA сообщило, что модельер Джорджо Армани оставил два секретных завещания, которые написал весной этого года. Документы хранились у нотариуса Елены Теренги, по воле покойного она огласила их наследникам 9 сентября.

Предположительно, одно завещание касается бизнеса покойного модельера, а второе — его имущества. Наследниками назвали детей покойного брата модельера и его сестер, а также партнера по бизнесу банкира Ирвинга Белотти и помощника Лео Делл’Орко.