«Последний рывок». Байден попытался сохранить свое внешнеполитическое наследие

В США завершился саммит так называемого Четырехстороннего диалога по безопасности, более известного как QUAD. В организацию входят сами Штаты, Австралия, Индия и Япония. В это раз мероприятие оказалось в центре особого внимания из-за намерение президента Джо Байдена укрепить альянс перед завершением своего срока, сообщил CNN .

Нынешнее партнерство четырех стран готовится войти в новую эру, отметили журналисты, ведь половина его лидеров — Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида — скоро покинут свои посты.

«С целью отполировать свое внешнеполитическое наследие президент обращается к альянсам, таким как Quad, чтобы сделать последний дипломатический рывок, чтобы уравновесить растущее влияние Китая, готовясь передать власть новой администрации», — написали авторы материла.

Во время своего выступления Байден убеждал, что председатель КНР Си Цзиньпин стремится «купить себе дипломатическое пространство и агрессивно преследовать интересы Китая».

По итогам саммита лидеры стран «четверки» заявили, что они «серьезно обеспокоены» эскалацией Китая в Южно-Китайском море. Лидеры QUAD также осудили ракетные запуски Северной Кореи и ее ядерную программу. Американцам удалось продавить идею объединения двух океанов.

Ранее США, Япония, Индия и Австралия предложили расширить Совбез ООН. Государства QUAD пообещали бороться с попытками подрыва ценностей ООН, ее Устава и учреждений. Они готовы поддержать международные институты и инициативы, лежащие в «основе глобального мира, процветания и устойчивого развития».