Последний пост Чарли Кирка касался зарезанной украинки Заруцкой

Незадолго до убийства известный американский консерватор, соратник президента США Дональда Трампа Чарли Кирк писал об убийстве украинской эмигрантки в метро в Шарлотте. Он призвал политизировать эту бессмысленную расправу.

Кирк, как и Трамп, с возмущением отметил, что Ирину Заруцкую убил многократно судимый американец. И совершенно непонятно, как так вышло, что он смог выйти на свободу, ходить по улицам и представлять опасность для общества.

«Если мы хотим перемен, то на 100% необходимо политизировать бессмысленное убийство Ирины Заруцкой, потому что именно политика позволила дикому монстру с 14 предыдущими преступлениями оставаться на свободе и выйти на улицу, чтобы убить ее», — написал активист.

Республиканцы выступают резко против мягкой политики Демократической партии в отношении преступности, которая, по их оценке, никак не помогает бороться с ней и ставит пострадавших ниже тех, кто совершил преступления.

Заруцкой было 23 года. Бездомный темнокожий мужчина трижды ударил ее в шею ножом на глазах других пассажиров поезда метро.