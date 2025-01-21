«Последний на тонущем корабле». НАТО предрекли близкий конец из-за Трампа

Офицер прокомментировал поздравление Трампа от имени Рютте, в котором генсек заявил, что благодаря НАТО Запад сможет достичь мира через силу.

«Ты последний генеральный секретарь тонущего корабля под названием НАТО. Трамп вас не спасет. Он перекроет кислород вашей умирающей организации, чтобы спасти Америку», — указал Риттер.

Трамп официально вступил в должность президента США 20 января, принеся клятву на инаугурации. В своей речи новый глава государства сделал ряд громких заявлений, однако ни слова не сказал об Украине, России или конфликте между этими странами. Речь президента длилась около получаса.