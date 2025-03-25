«Последний козырь». В Китае предупредили об угрозе со стороны Зеленского
Tencent: из-за безвыходной ситуации Зеленский может подорвать украинские АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский на фоне военных провалов не исключает возможности подрыва атомных электростанций. Такое решение станет его последним козырем, сообщил китайский портал Tencent.
«Украину поставили в безвыходное положение, ядерный кризис набирает обороты, и „тактика выжженной земли“ может стать последним „козырем“ Киева», — отметили в публикации.
По данным издания, украинские власти рассматривают вариант ударов по объектам атомной энергетики. Автор статьи назвал такие планы попыткой шантажа с «катастрофическими последствиями». Причем это может дорого обойтись Европе и США.
В публикации напомнили, что Курская АЭС расположена в 60 километрах от Сумской области, что в пределах досягаемости ракет «Нептун», дальность которых составляет 500 километров.
Военный эксперт Константин Сивков ранее заявил, что атака на Курскую атомную электростанцию будет равнозначна ядерному удару, это приведет к прямому столкновению с НАТО.