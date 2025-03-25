Президент Украины Владимир Зеленский на фоне военных провалов не исключает возможности подрыва атомных электростанций. Такое решение станет его последним козырем, сообщил китайский портал Tencent.

«Украину поставили в безвыходное положение, ядерный кризис набирает обороты, и „тактика выжженной земли“ может стать последним „козырем“ Киева», — отметили в публикации.

По данным издания, украинские власти рассматривают вариант ударов по объектам атомной энергетики. Автор статьи назвал такие планы попыткой шантажа с «катастрофическими последствиями». Причем это может дорого обойтись Европе и США.

В публикации напомнили, что Курская АЭС расположена в 60 километрах от Сумской области, что в пределах досягаемости ракет «Нептун», дальность которых составляет 500 километров.

Военный эксперт Константин Сивков ранее заявил, что атака на Курскую атомную электростанцию будет равнозначна ядерному удару, это приведет к прямому столкновению с НАТО.