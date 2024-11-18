Военный эксперт Сивков: удар по Курской АЭС спровоцирует прямое столкновение с НАТО

Атака на Курскую атомную электростанцию (АЭС) будет равнозначна ядерному удару, который приведет к прямому столкновению с НАТО, заявил военный эксперт Константин Сивков в эфире радио Sputnik .

Он считает, что сейчас наше политическое руководство будет делать все возможное, чтобы не допустить прямого столкновения России, НАТО и Соединенных Штатов.

«Мы будем очень осторожно реагировать, дождемся, когда придет Трамп или что-то произойдет в Штатах серьезное, что заставит их отказаться от всего», — сказал Сивков в выпуске «ИЗОЛЕНТА Live».

Он также добавил, что в данный момент РФ не будет предпринимать решительных действий, чтобы не подтолкнуть врага к прямому конфликту.