Последнее желание экс-тренера «Зенита» Луческу осталось неисполненным

Ушедший из жизни в 80 лет после перенесенного сердечного приступа бывший тренер петербургского «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу просил лечащих врачей отпустить его на стадион. Об этом в комментарии изданию Digi Sport заявил глава кардиологического отделения Университетской больницы Бухареста Драгош Винеряну.

Он подчеркнул, что это было последним желанием легендарного тренера, которое исполнить врачи так и не смогли.

«Однажды он сказал мне: „Профессор, все, чего я хочу, — это умереть на футбольном поле“», — заявил Винеряну.

Врач добавил, что Луческу постоянно рвался на стадион и жалел, что не может достойно завершить дело своей жизни.

Сердечный приступ у легендарного тренера произошел прямо во время тренировки румынской сборной. Луческу экстренно доставили в больницу, где врачи установили, что у него начались проблемы с кровообращением, которые затронули легкие. Проводить операцию оказалось слишком поздно.

В минувший вторник, 7 апреля, футбольный тренер скончался. Прощание с Мирчей Луческу прошло на Национальной арене. На стадион приехали тысячи спортсменов, фанатов и владельцев клубов, которые отдали дань уважения легенде футбола. В пятницу, 10 апреля, Луческу похоронили на кладбище Беллу.

С петербургским «Зенитом» Мирча Луческу работал в сезоне-20216/2017. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата России и завоевала Суперкубок.